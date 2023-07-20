Аль-Ахли переключился с Симеоне на тренера из АПЛ – предложение на 40 млн фунтов
Марку Силва получил заманчивое предложение возглавить Аль-Ахли.
Главный тренер Фулхэма Марку Силва в ближайшее время может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Как информирует Sky Sports, португальский специалист получил очень заманчивое предложение от Аль-Ахли.
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Клуб, с которым Рияд Марез в ближайшее время должен будет подписать контракт, предлагает Силве 40 миллионов евро за два года работы. Об окончательном решении Силвы не сообщается.
Под руководством португальца Фулхэм финишировал в прошлом сезоне на 10-м месте турнирной таблицы АПЛ.
Ранее боссы Аль-Ахли пытались соблазнить большими деньгами самого высокооплачиваемого тренера мира Диего Симеоне, однако аргентинец ответил отказом.
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