Главный тренер Фулхэма Марку Силва в ближайшее время может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Как информирует Sky Sports, португальский специалист получил очень заманчивое предложение от Аль-Ахли.

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Клуб, с которым Рияд Марез в ближайшее время должен будет подписать контракт, предлагает Силве 40 миллионов евро за два года работы. Об окончательном решении Силвы не сообщается.

Под руководством португальца Фулхэм финишировал в прошлом сезоне на 10-м месте турнирной таблицы АПЛ.

Ранее боссы Аль-Ахли пытались соблазнить большими деньгами самого высокооплачиваемого тренера мира Диего Симеоне, однако аргентинец ответил отказом.

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