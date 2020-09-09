Сезон 2020/21 французский вратарь проведет на Крейвен Коттедж, сообщает официальный сайт клуба.

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Фулхэм арендовал Ареола у ПСЖ. Срок действия соглашения – 1 год. "Коттеджеры" также будут иметь опцию выкупа 27-летнего голкипера. За место в воротах лондонцев он будет конкурировать с англичанином Маркусом Беттинелли, словаком Мареком Родаком и испанцем Фабри.

Прошлый сезон Альфонс Ареола начал в составе ПСЖ (4 матча), а затем был арендован мадридским Реалом на роль дублера Тибо Куртуа. На Бернабеу голкипер сыграл всего 9 матчей во всех турнирах (три - "сухие").

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