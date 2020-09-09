Астон Вилла договорилась о приобретении 24-летнего нападающего с представителем Чемпионшипа, сообщает официальный сайт клуба. Уоткинс поставил подпись под контрактом на 5 лет.

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По неофициальной информации, Брэнтфорд получит за своего игрока 30 млн евро плюс бонусы. Этот трансфер стал рекордным в истории Астон Виллы. Предыдущим самым дорогим приобретением был Уэсли Мораес, за него Брюгге получил 24 млн евро.

Добавим, что в сезоне-2019/2020 Уоткинс провел за Брэнтфорд 50 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 3 результативные передачи. Форвард стал вторым в списке бомбардиров Чемпионшипа, на один мяч отстав от Митровича. Клуб вышел в стыковые матчи за путевку в АПЛ, где уступил Фулхэму (1:2).

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