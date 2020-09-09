Сезон 2020/21 французький воротар проведе на Крейвен Коттедж, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Фулхем орендував Ареола з ПСЖ. Термін дії угоди – 1 рік. "Коттеджери" також матимуть опцію викупу 27-річного кіпера. За місце у воротах лондонців він конкуруватиме з англійцем Маркусом Беттінеллі, словаком Мареком Родаком та іспанцем Фабрі.

Минулий сезон Альфонс Ареола розпочав у складі ПСЖ (4 матчі), а потім був орендований мадридським Реалом на роль дублера Тібо Куртуа. На Бернабеу голкіпер зіграв лише 9 поєдинків у всіх турнірах (три – "сухі").

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