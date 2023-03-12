В первом круге "канониры" вырвали трудную победу дома, оформив камбэк на 85 минуте. "Коттеджеры" стремились взять реванш и прервать безвыигрышную серию. Но Фулхэму не удалось остановить машину Артеты. Уже в начале встречи у Арсенала был шанс открыть счет. Мяч оказался в сетке ворот, но ВАР отменил взятие ворот. Через несколько минут Габриэл забил и вывел свою команду вперед. До перерыва Арсенал еще дважды оскорбил соперника. Все голы были забиты из передач Троссара, оформившего хет-трик ассистов. Во втором тайме счет не поменялся.

Хавбек Арсенала заработал штрафной, споткнувшись за газон – даже Артету шокировало комическое решение судьи

Арсенал отпраздновал пятую победу подряд в чемпионате. "Канониры" уверенно лидируют в турнирной таблице АПЛ с 66 очками. Ближайший преследователь отстает на пять пунктов.

АПЛ: Арсенал уничтожил Фулхэм – уникальный хет-трик, большой камбек, трудности Зинченко, день Габриэлей, игра без обороны