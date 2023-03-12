Главный тренер Арсенала Микель Артета не понял решение судей в матче против Фулхэма.

В 28 туре АПЛ Арсенал играл на выезде против Фулхэма. "Канониры" одержали уверенную победу над своим соперником, забив три гола. В добавленное время Фабиу Виейра получил хороший пас от партнера и мог выходить один на один с голкипером Фулхэмом. Споткнувшись за газон, он артистически упал.

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Курйозне падіння Вієйра в матчі Фулхем - Арсенал pic.twitter.com/onPgQ3UCZ4 — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) March 12, 2023

Падение игрока произвело впечатление на судью встречи и он назначил штрафной удар. Главного тренера Арсенала Микеля Артету такое решение удивило, а его реакция попала в трансляцию.

Arteta on Fabio Vieira tripping over which was guven as a foul #afc #FULARS pic.twitter.com/O5ClGPuF7q — Granit Xhaka (@Granitxhaka34_) March 12, 2023

Напомним, что "канониры" возглавляют турнирную таблицу АПЛ, имея в своем активе 66 очков. В 28 туре Арсенал встретится с Кристал Пелас. Матч состоится 16 марта.

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