У першому колі "каноніри" вирвали важку перемогу вдома, оформивши камбек на 85 хвилині. "Котеджери" прагнули взяти реванш і перервати безвиграшну серію. Але Фулхему не вдалося зупинити машину Артети. Вже на початку зустрічі Арсенал мав шанс відкрити рахунок. М'яч опинився у сітці воріт, але ВАР скасував взяття воріт. Через декілька хвилин Габріел забив і вивів свою команду вперед. До перерви Арсенал ще двічі образив суперника. Всі голи були забиті з передач Троссара, який оформив хет-трик асистів. В другому таймі рахунок не змінився.

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Арсенал відсвяткував п'яту перемогу поспіль в чемпіонаті. "Каноніри" впевнено лідирують у турнірній таблиці АПЛ із 66 очками. Найближчий переслідувач відстає на п'ять пунктів.

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