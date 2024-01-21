В рамках програми дня у 21-му турі Серії А 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 21-й тур

Фрозіноне – Кальярі – 3:1

Голи: Маццітеллі, 64, Суле, 75, Кайо Жорже, 90+5 – Сулемана, 26

Емполі – Монца – початок о 16:00

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Фрозіноне перервав 7-матчеву безвиграшну серію та 5-матчеву серію поразок у Серії А, здолавши Кальярі вдома. Перемога виявилась вольовою – на гол Сулемани, пропущений в першому таймі, господарі відповіли влучними пострілами Маццітеллі та Суле в середині другого. 2:1! Щоправда, у компенсований час сардинці могли відігратись зусиллями Паволетті, якому вдалося замкнути подачу з кутового – його удар з кількох метрів парирував голкіпер.

За марнотратство гості були покарані голом у виконанні Кайо Жорже. 3:1. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Фрозіноне відірвався від зони вильоту на 5 очок, в той час як Кальярі тримається на дистанції в 1 заліковий бал.

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