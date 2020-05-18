Фред убеждает Погба остаться в Манчестер Юнайтед

Бразильский полузащитник Манчестер Юнайтед Фред призвал своего одноклубника Поля Погба не менять команду.

"Погба отличный футболист. Люди, работающие с ним каждый день, знают это. Все, кто смотрел чемпионат мира и видел его игру, знают, что он отличный игрок. И конечно же, мы хотим, чтобы он остался. Потому что он много дает нашей команде. У него удивительные качества, он очень сильный игрок, именно для АПЛ.

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Он знает, как нужно играть в Англии. Я хочу, чтобы он остался, потому что уверен, что он нам очень поможет. Мы с ним играем на одной позиции, но чем больше хороших игроков в команде, тем лучше. Невозможно построить команду только из 11 игроков. Нам нужен сильный состав. Поэтому я очень надеюсь, что он никуда не пойдет. Если Поль останется, это будет отличное усиление нашего состава", – сказал Фред в эфире телеканала Esporte Interativo.

Напомним, за Погба охотится ряд европейских грандов, фаворитом среди которых называют Реал. Зинедин Зидан очень хочет видеть француза в своей команде. В то же время, Интер и Ювентус рассчитывают вернуть 27-летнего хавбека в Серию А.

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