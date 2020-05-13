Ювентус предлагает Манчестер Юнайтед трех игроков, чтобы разблокировать возвращение Погба

Погба в матче против Ювентуса / Getty images

Ювентус ищет способы для возвращения в Серию А звезды Манчестер Юнайтед Поля Погба.

Ювентус попытается включить в соглашение с Манчестер Юнайтед одного из своих игроков. Туринцы готовы предложить на выбор трех исполнителей, утверждает La Gazzetta Dello Sport.

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По информации издания, "Красные дьяволы" могут выбрать кого-то из трио: Дуглас Коста, Адриен Рабьо, Федерико Бернардески. Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи считает, что такой шаг способен убедить Манчестер Юнайтед разблокировать возвращение Поля Погба в Турин. Вероятно "бьянконери" придется также доплатить определенную сумму.

Напомним, француз имеет опыт выступлений за туринский клуб, Поль защищал цвета "Старой Синьоры" в 2012-2016 годах. Почти весь нынешний сезон АПЛ Погба пропустил из-за травм, сыграв лишь в 7-ми матчах.

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