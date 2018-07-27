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Фред провел первую тренировку в Манчестер Юнайтед

22:13 53 Читати українською
Фред провел первую тренировку в Манчестер Юнайтед
Первая тренировка Фреда в Манчестер Юнайтед / ФК Манчестер Юнайтед

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред, который перешел в клуб из донецкого Шахтера, провел свою первую тренировку с новыми партнерами.

Фред провел первую тренировку в статусе игрока Манчестер Юнайтед. Бразилец перешел в английский клуб из донецкого Шахтера этим летом.

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Также футболист ездил со сборной Бразилии на чемпионат мира-2018, но не провел на поле ни минуты, а его команда вылетела на стадии 1/4 финала, уступив бельгийцам (1:2).

"Счастливый провести первую тренировку в Манчестер Юнайтед", – написал Фред в своем Твиттер.

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Фред Фред Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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