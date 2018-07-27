Фред провів перше тренування в Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред, який перейшов у клуб з донецького Шахтаря, провів своє перше тренування з новими партнерами.

Фред провів перше тренування в статусі гравця Манчестер Юнайтед. Бразилець перейшов в англійський клуб з донецького Шахтаря цього літа.

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Також футболіст їздив зі збірною Бразилії на чемпіонат світу-2018, але не провів на полі жодної хвилина, а його команда вилетіла на стадії 1/4 фіналу, поступившись бельгійцям (1:2).

"Щасливий провести перше тренування в Манчестер Юнайтед", – написав Фред у своєму Твіттер.

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