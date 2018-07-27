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Лестер отказался продать Магуайра Манчестер Юнайтед

18:08 21 Читати українською
Лестер отказался продать Магуайра Манчестер Юнайтед
Харри Магуайр / Фото ФК Лестер

Защитник Лестера Харри Магуайр, скорее всего, останется в клубе.

Руководство Лестера отказалось от предложения Манчестер Юнайтед по трансферу Харри Магуайра, сообщает Daily Mirror.

По информации издания, "красные дьяволы" предлагали за 25-летнего защитника 72 млн евро.

Магуайр: Мне нравится в Лестере, но я хочу играть на самом высоком уровне

Наставник "лис" Клод Пюэль считает Магуайра одним из ключевых игроков и готов отклонить любые предложения по его трансферу.

Напомним, что в прошлом сезоне Харри провел за Лестер 44 матча, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Where are you from? – всего 4 команды АПЛ тренируют местные специалисты, в Серии А таких 95%

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