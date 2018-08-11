Манчестер Юнайтед – Лестер – 2:1 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед победил Лестер в 1 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед – Лестер.

"Манкунианцы" открыли разунок с пенальти, который уверенно реализовал Поль Погба уже на третьей минуте матча. Второго гола зрителям пришлось ждать 80 минут. Люк Шоу упрочил преимущество своей команды на восемьдесят третьей, а через 10 минут Джейми Варди установил окончательный счет – 2:1 в пользу МЮ.

Манчестер Юнайтед победил Лестер в матче-открытии АПЛ

Таким образом, Манчестер Юнайтед в ближайшие сутки будет занимать первое место АПЛ, в то время как Лестер находиться на последней.

Чемпионат Англии 2018/2019

Манчестер Юнайтед – Лестер Сити – 2:1

Голы: Погба, 3 (пен), Шоу, 83 – Варди, 90+3