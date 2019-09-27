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Фред надеется на успешный сезон в Манчестер Юнайтед после неудачи в дебютной кампании

07:30 30 Читати українською
Фред надеется на успешный сезон в Манчестер Юнайтед после неудачи в дебютной кампании
Фред / Reuters

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред рассказал о своих ожиданиях от второго сезона в футболке "красных дьяволов".

"Этот год был очень тяжелым из-за адаптации. Но сейчас я уже полностью готов и чувствую себя намного лучше.

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Технически я в порядке. Я чувствую положительную энергию. Поэтому я уверен, что этот сезон будет очень хорошим для меня, то же касается и Манчестер Юнайтед. Я понимаю, в каком большом клубе я нахожусь. Я и партнеры готовы приложить максимум усилий, чтобы команда в этом сезоне достигла высоких результатов", – приводит слова 26-летнего бразильца Sport Witness.

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Фред перебрался на Олд Траффорд из донецкого Шахтера за 57 млн евро, но откровенно провалил сезон 2018/19 – всего один гол в 17 матчах АПЛ.

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