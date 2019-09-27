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Фред сподівається на успішний сезон в Манчестер Юнайтед після невдачі в дебютній кампанії

07:30 497 Читать на русском
Фред сподівається на успішний сезон в Манчестер Юнайтед після невдачі в дебютній кампанії
Фред / Reuters

Хавбек Манчестер Юнайтед Фред розповів про свої очікування від другого сезону у футболці "червоних дияволів".

"Цей рік був дуже важким щодо адаптації. Але зараз я вже повністю готовий і відчуваю себе набагато краще.

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Технічно я в порядку. Я відчуваю позитивну енергію. Тому я впевнений, що цей сезон буде дуже хорошим для мене, те саме стосується і Манчестер Юнайтед. Я розумію, в якому великому клубі я перебуваю. Я і партнери готові докласти максимум зусиль, щоб команда в цьому сезоні досягла найвищих результатів", – наводить слова 26-річного бразильця Sport Witness.

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Фред перебрався на Олд Траффорд з донецького Шахтаря за 57 млн євро, але відверто провалив сезон 2018/19 – всього один гол в 17 матчах АПЛ.

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