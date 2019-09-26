Забил в ворота Манчестер Юнайтед, а на следующий день пошел в школу – нелегкие будни 16-летнего героя Рочдейла

Юный защитник Рочдейла Люк Матесон стал героем английских газет после своего выступления против Манчестер Юнайтед в рамках Кубка английской лиги.

На следующее утро после игры с "красными дьяволами" 16-летнему парню пришлось собираться в школу, чтобы сдавать экзамен по психологии, информирует Telegraph. Впрочем, сам Матесон не слишком расстроился из-за такого напряженного графика.

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"Образование – это то, что мне очень нравится. Я это люблю. Рочдейл и школа меня очень поддерживали. Я люблю учиться. Это то, чем я хочу заниматься. Футбол – не гарантия моего будущего. Вы никогда не знаете, что произойдет. Вы могли бы быть лучшим игроком в мире, но может случиться все что угодно. На всякий случай я хочу иметь запасной план", – заявил правый защитник Рочдейла.

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Напомним, Матесон смог вырвать ничью для своей команды в основное время, однако в серии пенальти сильнее оказался Манчестер Юнайтед.

