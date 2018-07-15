Франков: Речь идет об обмене Дерлиса на Буэно из Сантоса

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков прокомментировал возможный обмен полузащитника Динамо Дерлиса Гонсалеса на правого хавбека Сантоса Витора Буэно.

"Насколько я помню, Буэно тоже правый, как и Дерлис – так что речь идет о трансферной операции по обмену игрока, который у нас не то что прогрессировать перестал, а вообще играет от случая к случаю. Другое дело, что Буэно нужно будет очень серьезно смотреть коленные связки. Не исключаю, что это уже сделали, поэтому слухи снова оживились (идее этой операции по обмену – несколько месяцев). А опорник нужен, да... ", – написал Франков в своей конференции на MatchDay.

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Ранее появилась информация, что киевское Динамо и бразильский Сантос могут обменяться игроками Дерлисом Гонсалесом и Витором Буэно.