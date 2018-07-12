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Франков: Трансфер Ярмоленко из Боруссии Д был неизбежен

11 июля 22:05 401 Читати українською
Франков: Трансфер Ярмоленко из Боруссии Д был неизбежен
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Главный редактор журнала Футбол Артем Франков прокомментировал переход хавбека Андрея Ярмоленко в Вест Хэм.

"Можно назвать этот переход неизбежным шагом. Неизбежное нужно принимать с оптимизмом, потому что вряд ли можно что-то изменить, или подыскать лучший вариант. В Дортмунд пришел новый тренер, купили Вольфа, есть подозрения, что Ярмоленко места там нет. Тем более, какова вероятность, что игроку, который дорого стоит, предоставят второй шанс?

Ярмоленко – седьмой украинец, который будет играть в АПЛ

На новом месте у Андрея достаточно четкие перспективы. Его не стали бы брать, если бы не видели в основе. Подозреваю, что Мануэль Пеллегрини, как минимум, смотрел, что это за футболист. И в схеме 4-2-3-1 Андрей имеет хорошие шансы занять свое место на правом фланге. Слева будет Арнаутович, в центре, возможно, Фелипе Андерсон.

По нашим меркам, любой клуб Англии – это топ-клуб. Его бюджет – как суммарная стоимость УПЛ. Мы не в том месте находимся, чтобы рассказывать об этом и перебирать.

В любом случае, Динамо получит платеж солидарности. К примеру, он даже есть с продажи Роналду в Ювентус – МЮ и Спортинг получают по своему "кусочку" денег, как воспитатели. Это раз. Плюс, у Динамо может быть еще какой-то процент от следующих перепродаж игрока.

На сколько я знаю, Десна вообще на этот платеж не претендует. Относительно, ДЮШОРов всяких, то Динамо не должно заниматься их проверкой – их легальность должна определить ФФУ. Они должны дать четкое объяснение, кто воспитывал Ярмоленко и является правопреемником на этот платеж", – цитирует Франкосм 1927.kiev.ua.

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