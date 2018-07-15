Франков: Мова йде про обмін Дерліса на Буено з Сантоса

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков прокоментував можливий обмін півзахисника Динамо Дерліса Гонсалеса на правого хавбека Сантоса Вітора Буено.

"Наскільки я пам'ятаю, Буено теж правий, як і Дерліс – так що мова йде про трансферну операцію з обміну гравця, який у нас не те що прогресувати перестав, а взагалі грає від випадку до випадку. Інша справа, що Буено потрібно буде дуже серйозно дивитися колінні зв'язки. Не виключаю, що це вже зробили, тому чутки знову пожвавилися (ідеї цієї операції з обміну – кілька місяців). А опорник потрібен, так...", – написав Франков у своїй конференції на MatchDay.

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Раніше з'явилась інформація, що київське Динамо та бразильський Сантос можуть обмінятись гравцями Дерлісом Гонсалесом та Вітором Буено.