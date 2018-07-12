Динамо може обміняти Гонсалеса на півзахисника Сантоса, – ЗМІ

Бразильский Сантос и киевское Динамо могут обменяться футболистами.

По информации бразильского издания Terra.com, полузащитник "бело-синих" Гонсалес может перейти на правах аренды в Сантос, а в обратном направлении поедет полузащитник Сантоса Витор Буэно.

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Однако киевляне не готовы в полном объеме платить бразильцу зарплату, а согласны выплачивать только часть того, что Буэно получает в Сантосе. Переговоры между клубами продолжаются.

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