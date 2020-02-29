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СК ДНЕПР-1 - ДИНАМО КИЕВ ВЛАДИСЛАВ СУПРЯГА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Франков раскритиковал Динамо за поражение от СК Днепр-1

11:43 393 Читати українською
Франков раскритиковал Динамо за поражение от СК Днепр-1
Артем Франков / Фото из открытых источников

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился впечатлениями от матча 20-го тура УПЛ между СК Днепр-1 и Динамо.

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"Ребята, счет на табло. И он означает, что вторая команда в турнирной таблице (безотносительно имени Динамо) проиграла восьмой (безотносительно имени СК Днепр-1, взаимоотношений Михайленко и Михайличенко и т. п.). Если это и напоминало что-то, то , на мой взгляд, осеннюю игру Мальме – Динамо, в которой киевляне, как тогда объясняли, вдруг забыли об игровой дисциплине и обороне, помчались забивать.

Хет-трик Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Динамо – 3:1

Если такое происходит не впервые, то это закономерность, и нужно говорить о неуправляемости команды. А то, что 36-летний лидер СК Днепр-1 Кравченко, гостивший в Динамо, дай бог памяти, еще при Газзаеве, прекрасно выглядит при такой игре, ничуть не уступая намного более молодым и раскрученным оппонентам, – нет слов. Им самим не стыдно? Вакулко с его двумя голевыми передачами (как они все на пару с Кравченко порешали!) тоже не должен быть забыт при раздаче пирожков и медалей. Да, была в Манчестер Юнайтед пара 9-19, Коул с Йорком, а здесь 69-89, Вакулко с Супрягой", – написал Франков на своей странице в социальной сети Telegram.

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Украины Динамо на выезде уступило СК Днепр-1 со счетом 1:3. Как следствие, киевляне с 39 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы, СК Днепр-1 с 22 пунктами – восьмой. Однако, уже в воскресенье киевлян может потеснить луганская Заря в случае успеха в матче с Олимпиком.

СК Днепр-1 – Динамо: Михайличенко провалил план на игру, новые вопросы к VAR, Супряга хет-триком уничтожил киевлян

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