Франков розкритикував Динамо за поразку від СК Дніпро-1

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков поділився враженнями від матчу 20-го туру УПЛ між СК Дніпро-1 та Динамо.

"Друзі, рахунок на табло. І він означає, що друга команда в турнірній таблиці (безвідносно імені Динамо) програла восьмій (безвідносно імені СК Дніпро-1, взаємин Михайленка та Михайличенка і т. п.). Якщо це й нагадувало щось, то, на мій погляд, осінню гру Мальме – Динамо, в якій кияни, як тоді пояснювали, раптом забули про ігрову дисципліну і оборону, помчали забивати.

Хет-трик Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Динамо – 3:1

Якщо таке відбувається не вперше, то це закономірність, і потрібно говорити про некерованість команди. А те, що 36-річний лідер СК Дніпро-1 Кравченко, який гостював у Динамо, дай бог пам'яті, ще за Газзаєва, прекрасно виглядає за такої гри, нітрохи не поступаючись набагато молодшим і розкрученішим опонентам, – немає слів. Їм самим не соромно? Вакулко з його двома гольовими передачами (як вони все на пару з Кравченком повирішували!) теж не повинен бути забутий при роздачі пиріжків і медалей. Так, була в Манчестер Юнайтед пара 9-19, Коул з Йорком, а тут 69-89, Вакулко з Супрягою", – написав Франков на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

Нагадаємо, у матчі 20-го туру чемпіонату України Динамо на виїзді поступилось СК Дніпро-1 з рахунком 1:3. Як наслідок, кияни з 39 очками посідають другу сходинку турнірної таблиці, СК Дніпро-1 з 22 пунктами – восьмий. Однак, вже в неділю киян може потіснити луганська Зоря у разі успіху в матчі з Олімпіком.

СК Дніпро-1 – Динамо: Михайличенко провалив план на гру, нові питання до VAR, Супряга хет-триком знищив киян