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Франков оригинально прокомментировал трансфер Кадара в китайский клуб

19:38 188 Читати українською
Франков оригинально прокомментировал трансфер Кадара в китайский клуб
Артем Франков / Фото из открытых источников

Футбольный эксперт и главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков поделился впечатлениями от перехода венгерского защитника Динамо Тамаша Кадара в Шаньдун Лунэн.

"Шандору Варге – Аллилуйя, грацие, аве и земной поклон в одном флаконе!" – написал Франков на своей странице в социальной сети Telegram.

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Напомним, венгерский защитник Динамо Тамаш Кадар сегодня перешел в китайский Шаньдун Лунэн. 29-летний футболист подписал с клубом из Поднебесной контракт до конца 2023 года. "Бело-синие" получили за игрока сборной Венгрии 3 млн евро.

К слову, футбольный агент Шандор Варга рассказал, что Кадар в свое время мог оказаться в чемпионате России: защитником предметно интересовалось несколько клубов, среди которых были гранды соседнего чемпионата – Зенит и Динамо Москва. Но ближе всего к трансферу венгра был Сочи, который, однако, сделал выбор в пользу француза Адиля Рами.

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Шандор Варга Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Киев Динамо Киев Артем Франков
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