Франков оригінально прокоментував трансфер Кадара в китайський клуб

Футбольний експерт та головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков поділився враженнями від переходу угорського захисника Динамо Тамаша Кадара у Шаньдун Лунен.

"Шандору Варзі – Алилуя, граціе, аве і земний уклін в одному флаконі!" – написав Франков на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram.

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Нагадаємо, угорський захисник Динамо Тамаш Кадар сьогодні перейшов до китайського Шаньдун Лунен. 29-річний футболіст підписав з клубом з Піднебесної контракт до кінця 2023 року. "Біло-сині" отримали за гравця збірної Угорщини 3 млн євро.

До слова, футбольний агент Шандор Варга розповів, що Кадар свого часу міг опинитись у чемпіонаті Росії: захисником предметно цікавилось кілька клубів, серед яких були гранди сусіднього чемпіонату – Зеніт та Динамо Москва. Та найближчим до трансферу угорця був Сочі, який, однак, зробив вибір на користь француза Аділя Рамі.

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