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Кадар из-за коронавируса будет тренироваться в Европе до старта чемпионата Китая

14:42 109 Читати українською
Кадар из-за коронавируса будет тренироваться в Европе до старта чемпионата Китая
Тамаш Кадар / фото из открытых источников

Представители китайского Шаньдун Лунэн раскрыли детали контракта новичка команды Тамаша Кадара, который перешел из Динамо.

Венгр подписал с новой командой контракт до конца 2023, информирует официальный аккаунт Шаньдун Лунэн в Weibo.

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Кадар заменит бразильского защитника Жила, который покинул Китай "по семейным обстоятельствам", и станет четвертым разрешенным легионером. Кадар будет выступать в чемпионате Китая под 4 номером.

Игрок пока останется в Европе, поскольку все ближайшие поединки национального чемпионата отменены из-за эпидемии коронавируса, и он восстановится не раньше апреля.

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Мир Тамаш Кадар Тамаш Кадар Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн
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