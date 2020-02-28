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Варга назвал клубы, которые хотели подписать Кадара

17:31 17 Читати українською
Варга назвал клубы, которые хотели подписать Кадара
Шандор Варга / Фото из открытых источников

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал о перспективах венгерского экс-защитника Динамо Тамаша Кадара оказаться в чемпионате России.

"Истории с Зенитом уже около двух лет. У питерцев был определенный интерес к Тамашу, но к конкретным предложениям так и не дошли. Можно сказать, что так же было с Динамо (Москва – прим.) и Сочи, но если углубляться, то Сочи был все же ближе других к подписанию Кадара.

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С ними уже общался лично я, и мы обсуждали определенные нюансы. Но они отказались, скорее всего, потому что подписали Адиля Рами", – сказал Варга в комментарии изданию Чемпионат.

Напомним, венгерский защитник Динамо сегодня перешел в китайский Шаньдун Лунэн. 29-летний футболист подписал с клубом из Поднебесной контракт до конца 2023 года. "Бело-синие" получили за игрока сборной Венгрии 3 млн евро.

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