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Франк де Бур покинул Атланту Юнайтед после позорного вылета из революционного розыгрыша МЛС

24 июля 22:50 - Читати українською
Франк де Бур покинул Атланту Юнайтед после позорного вылета из революционного розыгрыша МЛС
Франк де Бур / Сайт Атланты Юнайтед

Франк де Бур завершил свою работу во главе Атланты Юнайтед.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт американского клуба.

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Де Бур возглавил Атланту в декабре 2018 года и в первый сезон довел команду до полуфинала плей-офф МЛС. Новую кампанию клуб из штата Джорджия начал с двух побед, однако чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновить соревнования удалось в революционном формате с разделением на группы и плей-офф. Атланта потерпела три поражения подряд и вылетела, что стало главной причиной ухода де Бура.

Напомним, ранее 50-летний голландец работал с Аяксом, Интером и Кристал Пэлас.

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Мир МЛС Франк Франк де Бур Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
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