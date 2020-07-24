Франк де Бур покинул Атланту Юнайтед после позорного вылета из революционного розыгрыша МЛС

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт американского клуба.

МЛС отложила дебют новых клубов из-за коронавируса

Де Бур возглавил Атланту в декабре 2018 года и в первый сезон довел команду до полуфинала плей-офф МЛС. Новую кампанию клуб из штата Джорджия начал с двух побед, однако чемпионат был остановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновить соревнования удалось в революционном формате с разделением на группы и плей-офф. Атланта потерпела три поражения подряд и вылетела, что стало главной причиной ухода де Бура.

Напомним, ранее 50-летний голландец работал с Аяксом, Интером и Кристал Пэлас.

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