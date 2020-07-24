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Франк де Бур покинув Атланту Юнайтед після ганебного вильоту з революційного розіграшу МЛС

22:50 - Читать на русском
Франк де Бур покинув Атланту Юнайтед після ганебного вильоту з революційного розіграшу МЛС
Франк де Бур / Сайт Атланти Юнайтед

Франк де Бур завершив свою роботу на чолі Атланти Юнайтед.

Контракт розірваний за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт американського клубу.

МЛС відклала дебют нових клубів через коронавірус

Де Бур очолив Атланту у грудні 2018 року і в перший сезон довів команду до півфіналу плей-офф МЛС. Нову кампанію клуб зі штату Джорджія розпочав з двох перемог, однак чемпіонат був зупинений через пандемію коронавірусу. Відновити змагання вдалося у революційному форматі з поділом на групи і плей-офф. Атланта зазнала трьох поразок поспіль і вилетіла, що стало головною причиною відходу де Бура.

Нагадаємо, раніше 50-річний нідерландець працював з Аяксом, Інтером та Крістал Пелас.

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