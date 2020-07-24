Франк де Бур покинув Атланту Юнайтед після ганебного вильоту з революційного розіграшу МЛС

Контракт розірваний за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт американського клубу.

МЛС відклала дебют нових клубів через коронавірус

Де Бур очолив Атланту у грудні 2018 року і в перший сезон довів команду до півфіналу плей-офф МЛС. Нову кампанію клуб зі штату Джорджія розпочав з двох перемог, однак чемпіонат був зупинений через пандемію коронавірусу. Відновити змагання вдалося у революційному форматі з поділом на групи і плей-офф. Атланта зазнала трьох поразок поспіль і вилетіла, що стало головною причиною відходу де Бура.

Нагадаємо, раніше 50-річний нідерландець працював з Аяксом, Інтером та Крістал Пелас.

Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди