toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

МЛС отложила дебют новых клубов из-за коронавируса

18 июля 13:59 - Читати українською
МЛС отложила дебют новых клубов из-за коронавируса
Дэвид Бекхэм – владелец Интера Майами (в центре) / Reuters

Руководство североамериканской МЛС из-за пандемии коронавируса решило отложить расширение элитного дивизиона сразу для трех клубов.

Дебют тройки новых клубов отложен на год из-за экономических последствий COVID-19, сообщает официальный сайт лиги.

Кавани ответил Бекхэму на приглашение в Интер Майами

Ранее МЛС планировала пополниться 4-мя новыми клубами в ближайшие три сезона. Однако, теперь команды из Шарлотта, Сент-Луиса и Сакраменто вынуждены будут подождать лишний год из-за решения комиссара лиги Дона Гарбера и комитета по расширению. Таким образом, в 2021 году в МЛС дебютирует только Остин, Шарлотт возьмет старт в 2022-м, а Сент-Луис и Сакраменто – в 2023-м.

К слову, в рамках сезона-2020 в лиге дебютировали Интер Майами и Нэшвилл.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

blog_ava
"Банкротство киевлян – не худшее": новый тренер Динамо найден, впечатляющая реакция на отставку Михайличенко
20 июля
63616
Теги
Мир коронавирус МЛС
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
0
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук