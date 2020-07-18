МЛС отложила дебют новых клубов из-за коронавируса

Руководство североамериканской МЛС из-за пандемии коронавируса решило отложить расширение элитного дивизиона сразу для трех клубов.

Дебют тройки новых клубов отложен на год из-за экономических последствий COVID-19, сообщает официальный сайт лиги.

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Ранее МЛС планировала пополниться 4-мя новыми клубами в ближайшие три сезона. Однако, теперь команды из Шарлотта, Сент-Луиса и Сакраменто вынуждены будут подождать лишний год из-за решения комиссара лиги Дона Гарбера и комитета по расширению. Таким образом, в 2021 году в МЛС дебютирует только Остин, Шарлотт возьмет старт в 2022-м, а Сент-Луис и Сакраменто – в 2023-м.

К слову, в рамках сезона-2020 в лиге дебютировали Интер Майами и Нэшвилл.

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