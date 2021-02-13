"У нас с Зиданом очень хорошие отношения. На личном уровне, как минимум.

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Если Дидье перестанет тренировать сборную, а я все еще буду на своей должности, то первым человеком, которого я бы хотел видеть во главе команды, стал бы Зидан", – цитирует функционера L'Equipe.

Отметим, что Дидье Дешам работает со сборной Франции с 2012 года. Под его руководством "трехцветные" победили на ЧМ-2018. Дешам и Зидан также были лидерами национальной команды во время триумфального домашнего Мундиаля-1998.

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