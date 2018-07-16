Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизму

Чому команда Дідьє Дешама заслужено вибралась на футбольний Олімп.

ЧС-2018 став тріумфом ери нового футболу – силового та прагматичного. Грою збірної Франції можна обурюватись та навіть гидувати, однак применшувати заслуги "ле бльо" буде великим злочином. Дешам не став вигадувати велосипед, він вибудував геніально просту систему, яка функціонувала практично без серйозних збоїв. Французький футбол на Мундіалі – це "Чолізм" у всій його красі. "Гальські півні" завоювали світ організацією, солідністю та фізичною міццю. Справа Дієго Сімеоне процвітає, і це ще надовго.

Франція перемогла Хорватію та стала чемпіоном світу-2018

Дешам хотів грати красиво. Хотів, але не міг, бо сучасний футбол не терпить романтики. "Ле бльо" розпочали ЧС-2018 з тріо форвардів Мбаппе-Грізманн-Дембеле, і нічого хорошого з цього не вийшло. Панацеєю стали Матюйді та Жиру. Перший додав тактичної гнучкості та солідності в центрі поля, а другий зробив усе, щоб Мбаппе і Грізманн могли повністю реалізувати свій талант. Над центрфорвардом збірної Франції, який за весь турнір жодного разу не пробив у ствір воріт, можна кепкувати скільки завгодно, але він був одним з ключових гравців новоспечених чемпіонів світу. Принаймні, в атаці. Жиру відмінно виконав дуже важливу місію, позбавивши Грізманна та Мбаппе брудної роботи. А як ці футболісти зіграли на "чистих" м'ячах, думаю, нагадувати не потрібно.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

Франція точно не була найяскравішою збірною чемпіонату світу. Це звання дуже швидко забронювали за собою бельгійці. Але команду Дешама без жодних вагань можна охарактеризувати, як найбільш стабільну та збалансовану команду Мундіалю. У цьому колективі панував холодний розрахунок, коли ніхто не ставить свої амбіції вище за ідеї тренера. Попри наявність величезної кількості зірок Дешам зумів зробити так, щоб його футболісти поважали структуру команди.

Ми не маємо права зараз говорити, що Франція нічого не показала на ЧС-2018. Практично у кожному матчі "ле бльо" домінували в центрі поля завдяки потужним Погба, Канте і Матюйді та блискуче використовували вільні зони. Саме за такої гри проявив свої найкращі якості Мбаппе, який розривав захист суперників швидкісними рейдами. Крім цього, команда Дешама продемонструвала еталонну гру в обороні. Молоді Умтіті та Варан – дійсно найкраща пара центральних захисників світу. Шкода лише, що після турніру їм доведеться роз'їхатись по різних клубах. Не можна залишити без похвали й прудконогих Павара та Ернандеса, які завжди допомогали попереду та якісно створювали більшість на флангах.

Ідеальний французький механізм дав невеличкий збій лише у фіналі турніру. Хорвати майже повністю переграли команду Дешама в першому таймі, однак, навіть страждаючи, французи пішли на перерву з мінімальною перевагою. "Гальські півні" витиснули максимум з двох напівмоментів. Прагматичній команді допоміг ще більш черствий VAR. До слова, технології – це також нова ера футболу. До них доведеться ще довго звикати, але зовсім не вони вирішили долю матчу. Ключовим фактором у перемозі Франції виявилась здатність правильно розподіляти сили. Дивлячись на гру "ле бльо" по ходу турніру, було зрозуміло, що ця команда може додати у будь-який момент. Матч проти Аргентини – найбільш яскравий приклад. Ось і в фіналі Франція продемонструвала величезний запас енергії та зовні дуже легко виграла другий тайм.

Надмірний прагматизм – це єдине, чим можуть дорікнути Дешаму після чемпіонату світу. Нинішнє покоління збірної Франції має неймовірні задатки, щоб грати та перемагати більш ефектно. Але мосьє Дідьє у відповідь критикам завжди може кивнути пальцем у бік Іспанії чи Німеччини. Мовляв, а де зараз команди, які намагалися грати красиво?

Переможця не судять. Франція найкраще пристосувалась до реалій сучасного футболу – силового та прагматичного.

"Vive la France", "Merci" та "IncrediBleus". Перемога Франції у фіналі ЧС-2018 в огляді європейських ЗМІ

Володимир Лесько, "Футбол 24"