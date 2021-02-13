Французька федерація обрала фаворита в спадкоємці Дешаму
Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре назвав пріоритетного кандидата на посаду керманича національної команди після відходу Дідьє Дешама.
"У нас із Зіданом дуже хороші взаємини. На особистому рівні, як мінімум.
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Якщо Дідьє перестане тренувати збірну, а я все ще перебуватиму на посаді, то першою людиною, яку я б хотів бачити на чолі команди, став би Зідан", – цитує функціонера L'Equipe.
Відзначимо, що Дідьє Дешам працює зі збірною Франції з 2012 року. Під його керівництвом "триколірні" тріумфували на ЧС-2018. Дешам і Зідан також були лідерами національної команди під час тріумфального домашнього Мундіалю-1998.
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