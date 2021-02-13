"У нас із Зіданом дуже хороші взаємини. На особистому рівні, як мінімум.

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Якщо Дідьє перестане тренувати збірну, а я все ще перебуватиму на посаді, то першою людиною, яку я б хотів бачити на чолі команди, став би Зідан", – цитує функціонера L'Equipe.

Відзначимо, що Дідьє Дешам працює зі збірною Франції з 2012 року. Під його керівництвом "триколірні" тріумфували на ЧС-2018. Дешам і Зідан також були лідерами національної команди під час тріумфального домашнього Мундіалю-1998.

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