Стали известны город и стадион, где состоится первый матч отборочного турнира на Мундиаль 2022 года с участием сборной Украины.

Подопечные Андрея Шевченко начнут путь квалификации на Чемпионат мира уже в марте. Стартовый матч состоится 24 числа против Франции на выезде.

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Как сообщает официальный сайт УАФ, встреча против действующих чемпионов мира пройдет на главной арене Франции – на Стад де Франс.

Заметим, "сине-желтые" в группе D европейского отбора сыграют с Францией, Финляндией, Казахстаном, Боснией и Герцеговиной. Квалификация завершится 16 ноября 2021 года матчем с боснийцами.

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