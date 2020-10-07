Десятый поединок в истории противостояний этих национальных команд. Наша сборная выиграла лишь раз. Подопечные Шевченко готовятся к поединкам Лиги наций против Германии и Испании в сложных условиях. Из-за коронавируса и травм выбыли 14 игроков основной обоймы, в частности, все представители Шахтера и 2 вратаря. Поэтому Динамо становится фактически базовым клубом, а Александр Шовковский попадает в запас, рискуя возобновить карьеру в 45 лет!

Где смотреть матч Франция – Украина онлайн? Игру транслируют каналы "Украина" и "Футбол 1". Сможет ли обескровленная ​​команда Шевченко прервать печальную тенденцию поединков с грандами? Игра покажет. Матч, как и онлайн-трансляция Франция – Украина на "Футбол 24", стартует в 22:10. В стартовом составе гостей 4 абсолютных дебютанта: динамовцы Бущан и Забарный, воспитанники Шахтера Конопля (играет в аренде за Десну) и Зубков (представляет Ференцаварош Реброва). Отмечаем появление Ярмоленко на острие нападения. В УАФ рисуют, что на его позиции "фальшивой девятки" будет играть "десятка" Шапаренко, но официальные схемы несколько другие.

Франция – Украина: анонс и прогноз на товарищеский матч

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Миколенко, Михайличенко – Харатин, Макаренко – Малиновский, Шапаренко, Зубков – Ярмоленко (к)

Запасные: Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Шовковский, Цыганков, Шепелев, Безус, Караваев, Чеберко

Франция: Манданда – Павар, Лангле, Упамекано, Динь – Н'Зонзи, Камавинга, Толиссо, Ауар – Марсьяль, Жиру (к)

Запасные: Меньян, Льорис, Кимпембе, Варан, Погба, Гризманн, Мбаппе, Канте, Коман, Эрнандес, Бен Еддер