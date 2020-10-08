Франция открыла счет уже на 9-й минуте, когда Жиру откликнулся на подачу с левого фланга. С его ударом Бущан справился, однако на добивании лучше всех сориентировался Камавинга. Юный хавбек умудрился пробить через себя в дальний угол. К слову, Камавинга сегодня впервые вышел в стартовом составе "ле бле" и стал самым молодым автором гола своей сборной с 1914 года.

В середине первого тайма французы удвоили преимущество. Толиссо разрезным пасом нашел Жиру, а тот подработал мяч, остановился и из-за пределов штрафной площади забил роскошный гол в дальнюю "девятку".

What an absolute banger from Giroud. pic.twitter.com/WEDvTOacR0 — Saquon. (@IAmSaquon) October 7, 2020

А еще через 10 минут Оливье оформил дубль. Бущан плохо парировал дальний удар Ауара, а Жиру первым успел к мячу и оформил разгром. Форвард в сотом матче за сборную обошел в бомбардирском зачете Франции Мишеля Платини – 42 гола против 41-го.

В конце тайма Украина пропустила четвертый гол – Миколенко срезал мяч в собственные ворота после углового.

Франция – Украина: онлайн-трансляция матча – 4 дебютанта и грандиозные эксперименты Шевченко