Десятий двобій в історії протистояня цих національних команд. Наша збірна виграла лише раз. Підопічні Шевченка готуються до поєдинків Ліги націй проти Німеччини та Іспанії у непростих умовах. Через коронавірус і травми вибули 14 гравців основної обойми, зокрема, всі представники Шахтаря і 2 воротарі. Відтак Динамо фактично стає базовим клубом, а Олександр Шовковський потрапляє в запас, ризикуючи відновити кар'єру в 45 років!

Де дивитися матч Франція – Україна онлайн? Гру транслюють канали "Україна" та "Футбол 1". Чи зможе знекровлена команда Шевченка перервати сумну тенденцію поєдинків з грандами? Гра покаже. Матч, як і онлайн-трансляція Франція – Україна на "Футбол 24", стартує о 22:10. У стартовому складі гостей 4 абсолютні дебютанти: динамівці Бущан і Забарний, вихованці Шахтаря Конопля (грає в оренді за Десну) і Зубков (представляє Ференцаварош Реброва). Відзначаємо появу Ярмоленка на вістрі нападу. В УАФ малюють, що на його позиції "фальшивої дев'ятки" гратиме "десятка" Шапаренко, але офіційні схеми дещо інші.

Франція – Україна: анонс і прогноз на товариський матч

Україна: Бущан – Конопля, Забарний, Миколенко, Михайліченко – Харатін, Макаренко – Маліновський, Шапаренко, Зубков – Ярмоленко (к)

Запасні: Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Шовковський, Циганков, Шепелєв, Безус, Караваєв, Чеберко

Франція: Манданда – Павар, Лангле, Упамекано, Дінь – Н'Зонзі, Камавінга, Толіссо, Ауар – Марсьяль, Жиру (к)

Запасні: Меньян, Льоріс, Кімпембе, Варан, Погба, Грізманн, Мбаппе, Канте, Коман, Ернандес, Бен Єддер