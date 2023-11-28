Франция одолела Мали в полуфинале проходящего в Индонезии чемпионата мира-2023. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

ЧМ-2023 U-17, полуфинал

Франция – Мали – 2:1

Голы: Тити, 56, Бунеб, 69 – Диарра, 45+4

Удаление: Саного, 55.

В первом полуфинальном матче Германия одержала победу над Аргентиной. Судьбу второй путевки в финал определяли Франция и Мали.

Германия стала первым финалистом ЧМ-2023 U-17, драматично выбив Аргентину в серии пенальти.

Африканская команда попортила нервы "Ле Бльо", забив гол в раздевалку. Лишь после того, как Саного удалили за грубую игру во втором тайме французам удалось отыграть и повести в счете. В итоге Франция смогла удержать победный результат 2:1.

В финале французы сыграют против молодежной команды сборной Германии. Встреча запланирована на 2 декабря.