Франция после удаления оформила камбек из Мали – определились финалисты ЧМ-2023 U-17
Франция одолела Мали в полуфинале проходящего в Индонезии чемпионата мира-2023. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
ЧМ-2023 U-17, полуфинал
Франция – Мали – 2:1
Голы: Тити, 56, Бунеб, 69 – Диарра, 45+4
Удаление: Саного, 55.
В первом полуфинальном матче Германия одержала победу над Аргентиной. Судьбу второй путевки в финал определяли Франция и Мали.
Германия стала первым финалистом ЧМ-2023 U-17, драматично выбив Аргентину в серии пенальти.
Африканская команда попортила нервы "Ле Бльо", забив гол в раздевалку. Лишь после того, как Саного удалили за грубую игру во втором тайме французам удалось отыграть и повести в счете. В итоге Франция смогла удержать победный результат 2:1.
В финале французы сыграют против молодежной команды сборной Германии. Встреча запланирована на 2 декабря.