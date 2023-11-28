Франція здолала Малі в півфіналі чемпіонату світу-2023 U-17, який проходить в Індонезії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

ЧС-2023 U-17, півфінал

Франція – Малі – 2:1

Голи: Тіті, 56, Бунеб, 69 – Діарра, 45+4

Вилучення: Саного, 55.

У першому півфінальному матчі Німеччина здобула перемогу над Аргентиною. Долю другої путівки у фінал визначали Франція та Малі.

Німеччина стала першим фіналістом ЧС-2023 U-17, драматично вибивши Аргентину в серії пенальті

Африканська команда попсувала нерви "Ле Бльо", забивши гол в роздягальню. Лише після того, як Саного вилучили за грубу гру в другому таймі, французам вдалося відігратися й повести в рахунку. У підсумку Франція змогла втримати переможний результат 2:1.

У фіналі ЧС-2023 U-17 французи зіграють проти молодіжної команди збірної Німеччини. Зустріч запланована на 2 грудня.