Федерация футбола Кот-д'Ивуару уволила главного тренера Жана-Луи Гассе после группового этапа Кубка Африки и теперь находится в срочном поиске "пожарного" варианта. Ивуарийцы решили обратиться к FFF с просьбой позволить им арендовать наставника женской сборной "Ле блё" до конца Кубка африканских наций.

Кот-д'Ивуар хочет арендовать тренера у женской сборной – до конца КАН

Как информирует L'Equipe, эта идея не понравилась боссам французского футбола – они ответили на запрос ивуарийцев отказом. Несмотря на этот неутешительный вердикт, представители Федерации футбола Франции долго совещались о том, стоит ли им отпустить Ренара в Кот-д'Ивуар – спор занял полдня.

Контракт Ренара с FFF рассчитан до лета 2024 года.

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