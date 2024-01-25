Федерація футболу Кот-д'Івуару звільнила головного тренера Жана-Луї Гассе після групового етапу Кубка Африки і тепер перебуває в терміновому пошуку "пожежного" варіанту. Івуарійці вирішили звернутися до FFF із проханням дозволити їм орендувати наставника жіночої збірної "Ле бльо" до кінця Кубка африканських націй.

Кот-д'Івуар хоче орендувати тренера в жіночої збірної – до кінця КАН

Як інформує L'Equipe, ця ідея не сподобалася босам французького футболу – вони відповіли на запит івуарійців відмовою. Незважаючи на цей невтішний вердикт, представники Федерації футболу Франції довго радилися щодо того, чи варто їм відпустити Ренара до Кот-д'Івуару – суперечка зайняла півдня.

Контракт Ренара з FFF розрахований до літа 2024 року.

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