Франция отказалась от розыгрыша Кубка лиги

Теперь у французских команд будет больше времени, чтобы сосредоточиться на других турнирах.

Кубок французской лиги не будет проводиться с сезона 2020/21, сообщает France Football.

"Неймар – сын шлюхи": фанаты ПСЖ сделали оскорбительные надписи в адрес бразильца возле домашнего стадиона

Дело в том, что Профессиональная футбольная лига Франции не смогла договориться о телетрансляции матчей.

Напомним, этот турнир был основан еще в 1994 году. ПСЖ завоевывал этот кубок 8 раз, что является рекордом. Действующим обладателем кубка французской лиги является Страсбур.

Победитель турнира получал возможность сыграть в Лиге Европы.

Месси, Роналду и Зидан в шаге от истории, а соперник Шахтера – уникальный: 7 фактов о новом сезоне Лиги чемпионов