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Франция отказалась от розыгрыша Кубка лиги

18:45 28 Читати українською
Франция отказалась от розыгрыша Кубка лиги
Страсбур – действующий обладатель трофея / Фото ФК Страсбур

Теперь у французских команд будет больше времени, чтобы сосредоточиться на других турнирах.

Кубок французской лиги не будет проводиться с сезона 2020/21, сообщает France Football.

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Дело в том, что Профессиональная футбольная лига Франции не смогла договориться о телетрансляции матчей.

Напомним, этот турнир был основан еще в 1994 году. ПСЖ завоевывал этот кубок 8 раз, что является рекордом. Действующим обладателем кубка французской лиги является Страсбур.

Победитель турнира получал возможность сыграть в Лиге Европы.

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