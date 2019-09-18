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Франція відмовилась від розіграшу Кубка ліги

18:45 513 Читать на русском
Франція відмовилась від розіграшу Кубка ліги
Страсбур – чинний володар трофею / Фото ФК Страсбур

Тепер у французьких команд буде більше часу, щоб зосередитись на інших турнірах.

Кубок французької ліги не проводитиметься з сезону 2020/21, повідомляє France Football.

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Справа в тому, що Професіональна футбольна ліга Франції не змогла домовитися про телетрансляції матчів.

Нагадаємо, турнір був започаткований ще у 1994 році. ПСЖ здобував цей трофей 8 разів, що є рекордом. Чинним володарем кубка французької ліги є Страсбур.

Переможець турніру отримував можливість зіграти у Лізі Європи.

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