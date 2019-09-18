Франція відмовилась від розіграшу Кубка ліги

Тепер у французьких команд буде більше часу, щоб зосередитись на інших турнірах.

Кубок французької ліги не проводитиметься з сезону 2020/21, повідомляє France Football.

"Неймар – син шльондри": фанати ПСЖ зробили образливі написи на адресу бразильця поблизу домашнього стадіону

Справа в тому, що Професіональна футбольна ліга Франції не змогла домовитися про телетрансляції матчів.

Нагадаємо, турнір був започаткований ще у 1994 році. ПСЖ здобував цей трофей 8 разів, що є рекордом. Чинним володарем кубка французької ліги є Страсбур.

Переможець турніру отримував можливість зіграти у Лізі Європи.

Мессі, Роналду і Зідан за крок до історії, а суперник Шахтаря – унікальний: 7 фактів про новий сезон Ліги чемпіонів