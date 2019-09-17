"Неймар – сын шлюхи": фанаты ПСЖ сделали оскорбительные надписи в адрес бразильца возле домашнего стадиона

Болельщики ПСЖ продолжают выражать недовольство нападающим команды Неймаром.

За сутки до матча парижан с Реалом в первом туре группового раунда Лиги чемпионов фанаты оставили у домашнего стадиона Парк де Пренс несколько неприятных надписей на адрес бразильца. Об этом сообщает AS, добавив соответствующие фото: "Неймар, убирайся" и "Неймар – сын шлюхи".

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Напомним, в течение прошлого лета 27-летний футболист прилагал все усилия, чтобы перейти из ПСЖ в Барселону, в чем не раз публично признавался. Это вызвало гнев и негативные эмоции у большинства поклонников парижского клуба.

Напомним, Неймар не сыграет против Реала через двухматчевую дисквалификацию, полученную за критику арбитров после вылета ПСЖ от Манчестер Юнайтед в 1/8 финала ЛЧ прошлого сезона.

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