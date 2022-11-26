Франция победила Данию (2:1) во втором туре ЧМ-2022. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Франция – Дания стартовал в 18:00 по киевскому времени. В первом туре группы D действующие чемпионы мира одержали волевую победу над Австралией (4:1), а Дания расписала безголевую ничью с Тунисом. Сегодня днем ​​в группе D стартовал второй тур – Австралия одолела африканскую команду, поэтому сегодняшняя победа гарантировала "Ле Бле" выход в плей-офф Мундиаля. Датчанам же нужно было как минимум не проигрывать французам и обыгрывать Австралию в последнем туре. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Франция вышла в плей-офф ЧМ-2022.

Дидье Дешам провел несколько замен в старте после первой игры с Австралией. Серьезно обновилась защита – травмированного Лукаса Эрнандеса сменил его брат Тео, Кунде вышел вместо Павара, а Варан появился в старте вместо Конате. Свое место сохранил только Упамекано. Остальные позиции наставник Франции решил не трогать. Да и наконец, зачем? Атака в матче с Австралией свою задачу выполнила.

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Что касается Дании, то Каспер Юлманд тоже прибег к ротации. Кьяер уступил место Нельссону, вместо травмированного Дилейни вышел Линдстрем. Дольберг и Сков Ольсен тоже сели в запас, вместо них появились Корнелиус и Дамсгор.

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Бледный первый тайм с преимуществом Франции

Первые минуты игры прошли спокойно в достаточно низком темпе. Самым памятным моментом на старте матча был проход Усмана Дембеле, который эффектно убрал нескольких соперников, пройдя полполя, но и тогда удара по воротам не было. Лишь на 10-й минуте возник шанс у Жиру, однако нападающий французов после скидки Рабьо не смог пробить из пределов штрафной. Варан пробил после розыгрыша штрафной – надежно сыграл Меле, заблокировавший полет мяча.

На 20-й минуте Андреас Кристенсен сорвал выход Мбаппе на ворота Шмейхеля после фантастического паса Гризманна. Только желтая, так как рядом был еще один защитник Дании. Подача со штрафного, и наконец-то вступил в игру Каспер Шмейхель, эффектно парировав удар головой от Рабьо.

Корнелиус грубо наступил на ногу Оливье Жиру – лучшему бомбардиру в истории Франции вместе с Тьерри Анри (51 гол). Заслуженная желтая, а бомбардир "Ле Блё" таки продолжил игру. Снова напомнил о себе Килиан Мбаппе, который на скорости влетел в штрафную и нашел Кунде. Мощный удар защитника Барселоны заблокирован.

У Дании можно вспомнить разве что контратаку на 36-й минуте, которую неточным ударом завершил Корнелиус. Очень бледные 45 минут от команды Каспера Юлманда, оформившей третий безголевой тайм в Катаре. Да и французы, за редкими исключениями, не впечатляли, хотя несколько моментов Мбаппе и Ко таки создали. В отличие от скандинавов.

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На старте второго тайма Дембеле выскакивал на ворота Шмейхеля, однако своевременный выход кипера из ворот помог датчанам избежать неприятностей. Впрочем, повтор показал, что там был офсайд. Подопечные Юлманда ответили "домашней заготовкой" с углового. Льорис замысел разгадал и забрал мяч в руки.

Франция прижала. Мбаппе снова классно разобрался на фланге и выстрелил в ближний угол – очередной сейв Шмейхеля. Но на 61-й минуте Данию не спас уже никто. Килиан Мбаппе отдал пас на ход Тео Эрнандесу, получил ответную передачу и пробил в дальний угол. Франция закономерно повела в счете. Шестой гол Мбаппе на Кубке мира – нападающий ПСЖ обошел Зидана и Платини, у которых по 5 мячей на Мундиалях.

Тут же Оливье Жиру ушел с поля – побиение рекорда Анри по количеству голов в футболке сборной придется отложить. Возможно, с этой заменой Дидье Дешам поторопился, ведь Дания после пропущенного мяча добавила, а на 68-й минуте отыгралась. После подачи углового Андреас Кристенсен опередил Рабьо и сравнял счет. 1:1!

Дания могла даже вперед выйти, но Льорис спас "Ле Блё" после удара Дамсгора. Расслабились французы после забитого мяча, а команда Юлманда наоборот прибавила в агрессии. Пошла игра на открытых курсах. Убойный шанс вывести французов вперед имел Чуамени, попавший в Меле с нескольких метров. Рабьо решился на удар ножницами – над перекладиной!

И все же Франция вернулась в игру, забив второй гол. На 86-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль. Гризманн навесил, а Мбаппе коленом направил мяч в ворота, выиграв борьбу у Расмуса Кристенсена.В компенсированное время Килиан мог и хет-трик оформить, однако поторопился с ударом после выхода практически один на один. Впрочем, Мбаппе и без того стал героем.

2:1 – Франция первой оформила выход в плей-офф ЧМ-2022. Впервые с 2006 действующий чемпион не вылетел на групповом этапе. Подопечные Дешама набрали 6 очков, а в последнем туре сыграют с Тунисом. Датчане еще сохраняют шансы на второе место, однако команде Юлманда нужно побеждать Австралию и надеяться, что Франция не проиграет Тунису.

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