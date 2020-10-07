Ассистент главного тренера сборной Украины сможет выйти на поле Стад де Франс против действующих чемпионов мира.

В связи с тем, что в распоряжении Шевченко остался лишь один здоровый голкипер – Георгий Бущан, – наставник сборной Украины решил внести в заявку на игру против Франции Александра Шовковского.

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Регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча игроков, не имеющих профессионального контракта ни с одним клубом, но которые при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная. Как известно, Александр Шовковский завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года.

45-летний Шовковский участвовал в вчерашней тренировке сборной. Легенда украинского футбола может выйти на поле Стад де Франс в случае, если ПЦР-тест Георгия Бущана, который вместе с другими игроками сборной сдавал его сегодня утром, окажется положительным или Георгий получит повреждение во время матча, который сделает невозможным его дальнейшее участие в игре, отмечает официальный сайт УАФ.

Результаты сегодняшних контрольных тестов на коронавирус ожидаются около 16 часов по Киеву.

Напомним, матч Франция – Украина начнется на легендарном Стад де Франс в 22:10 по Киеву.

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