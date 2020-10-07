Франция – Украина: Шевченко объявил официальную заявку на товарищеский матч
Главный тренер сборной Украины определился с игроками, которые примут участие в спарринге с французами.
Андрей Шевченко внес в официальную заявку на поединок против Франции 21-го игрока.
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Отдельно стоит отметить возвращение Александра Шовковского в список из-за кадрового дефицита голкиперов в сборной – Панькив и Лунин вне заявки из-за коронавируса, сообщает официальный сайт УАФ.
Полный список сборной выглядит следующим образом:
Вратари: Георгий Бущан, Александр Шовковский.
Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Богдан Михайличенко, Евгений Чеберко, Ефим Конопля.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Роман Безус, Евгений Макаренко.
Нападающий: Роман Яремчук.
Напомним, спарринг Франция – Украина состоится сегодня, 7 октября, начало в 22:10.