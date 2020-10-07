Асистент головного тренера збірної України матиме змогу вийти на поле Стад де Франс проти чинних чемпіонів світу.

У зв'язку з тим, що у розпорядженні Шевченка залишився лише один здоровий голкіпер – Георгій Бущан, – наставник збірної України вирішив внести до заявки на гру проти Франції Олександра Шовковського.

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Регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу гравців, які не мають професійного контракту із жодним клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна. Як відомо, Олександр Шовковський завершив професіональну кар’єру гравця у грудні 2016 року.

45-річний Шовковський брав участь у вчорашньому тренуванні збірної. Легенда українського футболу може вийти на поле Стад де Франс у випадку, якщо ПЛР-тест Георгія Бущана, який разом з іншими гравцями збірної здавав його сьогодні вранці, виявиться позитивним або ж Георгій отримає ушкодження під час матчу, яке унеможливить його подальшу участь у грі, зазначає офіційний сайт УАФ.

Результати сьогоднішніх контрольних тестів на коронавірус очікуються близько 16-ї години за Києвом.

Нагадаємо, матч Франція – Україна розпочнеться на легендарному Стад де Франс о 22:10 за Києвом.

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