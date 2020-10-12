"Все шло по заранее запланированному плану до момента, когда пришли первые результаты тестов игроков национальной сборной на коронавирус! Тренерский штаб уже 4 октября ближе к ночи знал, что точно не сможет рассчитывать на двух игроков донецкого Шахтера и ждал результата относительно других игроков, которые находились в зоне риска и потенциально уже тоже могли подхватить COVID-19. Это было первое звено цепи сложившихся обстоятельств!

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Второе – произошло уже в Париже! В срочном порядке был вызван в сборную Юра Панькив. Прибыв в аэропорт в запланированное для вылета время, он вместе с командой вылетел во Францию, где встретился с нашими легионерами. По плану все сразу сдали тест на коронавирус. По факту результатов тестов, которые стали известны утром 6-го октября, мы столкнулись с тем, что еще не можем рассчитывать на Андрея Лунина и довызванного Юрия Панькива.

В сложившейся ситуации я просто вынужден был принять участие в предигровой тренировке, где было необходимо двое вратарей! После тренировки и по факту увиденного у главного тренера возникла мысль заявить меня на матч в качестве резервного вратаря... И это был третий фактор! Но надо было еще понять, возможно ли это сделать с учетом того, что я уже почти 4 года, как не являлся действующим профессиональным спортсменом и не принимал участие ни в каких соревнованиях! И вот мы подходим к четвертому и решающему фактору!

Я пропущу много моментов, чтобы не отвлекать ваше внимание, но скажу что после консультаций, запросов и многих других бюрократических моментов, юридический отдел все-таки получил ответ, что нет никаких препятствий, чтобы включить меня в заявку на этот матч.

Сразу хочу отметить следующее. Столкнувшись с такими обстоятельствами, вопрос моего выхода на поле не стояло от слова "вообще" по многим факторам! Первый – ограниченное количество замен, а именно 6. А можно использовать только три остановки во время матча для того, чтобы эти замены сделать. С учетом сложившейся ситуации и понимания, что нам предстоит провести еще два важнейших матча в Лиге наций, тренерский штаб хотел по максимуму использовать эти замены!

Второй – это уважение! Уважение к игрокам сборной Украины и уважение к игрокам сборной Франции (здесь даже расшифровывать, думаю, не надо). Единственный вариант, при котором был возможен мой выход на поле, это травма или удаление нашего вратаря! И я рад, что этого не произошло! Но скажу честно – я был счастлив еще раз пережить эти фантастические предматчевые эмоции от того, что ты (как игрок) в заявке на матч сборной Украины с действующими чемпионами мира. О таком можно было только мечтать!" – написал Шовковский на своей странице в социальной сети Facebook.

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