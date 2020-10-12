"Я уверен, что это позор для нас, футболистов. Да, мы понимаем, против кого играем, класс французских игроков намного выше, но если честно, обыграли нас как детей. Я уверен, что на уровне национальной сборной такие счета недозволенные. Тем более, что наша сборная подняла планку очень высоко.

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Мой гол? Была зона, где можно было получить мяч, было пространство, куда можно было двигаться, и был момент для удара. В принципе, ничего сверхъестественного", – поделился Цыганков в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории в товарищеском матче против Франции, а единственным голом в составе "сине-желтых" отличился Виктор Цыганков.

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